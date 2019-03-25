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Сколько стоит посевная в Украине: в Минагропроде озвучили сумму

Сегодня, 18:32

За счет банковских кредитов покрывается лишь небольшая доля затрат

Фото: Pixabay
Сколько стоит посевная в Украине: в Минагропроде озвучили сумму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/901/e08/5c9901e0827fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/901/e08/5c9901e0827fe.jpg Экономика За счет банковских кредитов покрывается лишь небольшая доля затрат

В Украине набирает обороты весенняя посевная кампания. Она обойдется аграриям примерно в 134,2 млрд грн, подсчитал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий, передает "Дело".

По словам Топчия, в этой сумме учтен рост материально-технических ресурсов. 

Так, из общей суммы около 120 млрд грн — это деньги, которые уже есть в распоряжении сельхозпроизводителей и аграриев. Еще около 10 млрд гривен покрываются за счет банковских кредитов. И почти 5 млрд грн покрываются за счет коммерческих структур.

Напомним, что весенняя посевная в 2019 в Украине началась почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Посевная проходит уже в 11 регионах, которые проводят сев ранних яровых и зернобобовых культур — пшеницы, ячменя, овса и гороха на 159 тысячах га. В целом засеять собираются более 7 млн га.Еще больше гектаров засеяно с осени озимыми, которые, по оценкам специалистов Минагропрода, хорошо перенесли зиму.

Ранее "Сегодня" с помощью экспертов оценили перспективы нынешнего агросезона, а также выяснили, какими могут быть цены на хлеб, бакалею, "олию".  

Также сообщалось, что аграрный экспорт может принести Украине больше выгоды, чем сейчас. Специалисты отмечают, что цена продуктов сильно зависит от степени их обработки. А потому стране выгоднее продавать готовую брендированную продукцию, а не сырье, которое уйдет на переэкспорт после обработки в других странах.

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Тег стоимость, аграрии, посевы, посевная, АПК , Минагропрод

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