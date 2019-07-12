Сколько теряет Украина от отсутствия рынка земли: в ЕБРР подсчитали

Производительность сельского хозяйства ниже, чем могла бы быть

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Отсутствие открытого рынка земли приводит к снижению ВВП Украины приблизительно на 1% в год. Такой вывод озвучил главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев в интервью "Громадське".

"Это (открытый рынок земли. – Ред.), безусловно, один из драйверов роста. И разные оценки говорят о том, что действующая ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на 1%", – сказал Гуриев.

Он также считает, что украинцам не стоит бояться введения рынка земли, потому что он улучшит их благосостояние.

"Мне кажется, народу нужно объяснить, что такое земельная реформа. Действующая ситуация не способствует благополучию людей, которые живут и работают на земле. Тот факт, что землю нельзя использовать в качестве залога, нельзя продать, означает, что производительность сельского хозяйства ниже, чем могла бы быть", – заявил главный экономист ЕБРР.

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Напомним, запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019.

Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

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