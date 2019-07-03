Сколько Украина должна выплатить по госдолгу: названы суммы

Минфин опубликовал график прогнозных платежей с 2019 по 2045 годы

Фото: пресс-центр НБУ

Украине необходимо осуществить платежи по государственному долгу в размере 133,81 млрд грн и 83,02 млрд грн в третьем и четвертом кварталах 2019 года. Общая прогнозная сумма платежей за год составляет 487,96 млрд грн, из которых 344,32 млрд грн – по внутреннему долгу и 143,65 млрд грн – по внешнему.

Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства финансов с учетом действующих соглашений на 1 июля 2019 года.

В июле-сентябре Украина должна выплатить 74,41 млрд грн по государственному внутреннему долгу (15,6 млрд грн – за обслуживание долга, 58,81 млрд грн – погашение), а по внешнему госдолгу – еще 59,4 млрд грн (20,77 млрд грн – обслуживание, 38,63 млрд грн – погашение).

Общая сумма платежей, которые необходимо осуществить в 2020 году по госдолгу, прогнозируется на уровне 351,88 млрд грн.

С 2021 по 2030 годы Киев должен выплатить почти 1,83 трлн грн.

С 2031 по 2040-й сумма платежей по госдолгу ожидается на уровне 565,76 млрд грн, а с 2041 по 2045-й – 91,91 млрд грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины по итогам мая 2019 года уменьшился в долларовом эквиваленте на 1,43 млрд долларов – до 78,39 млрд долларов. При этом объем долга в гривневом эквиваленте сократился на 18,36 млрд грн – до 2,11 трлн грн.

По данным Минфина, только с начала 2019 года Украина одолжила 182 млрд грн. Подробнее смотрите в сюжете:

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