Сколько Украина импортировала нефти из РФ: названа сумма

Нефть и нефтепродукты занимают более трети общего объема импорта

Фото: REUTERS / Brendan McDermid.

Украина по итогам 2018 года импортировала из России 3,16 млн тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, что составляет 39,2% общего объема импорта. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Стоимость импорта составила 2,06 млрд долларов, или 37,5% стоимости всей импортированной продукции.

Поставки из России сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, составили 1,1 тыс. тонн на 603 тыс. долларов.

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля.

Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Подробнее читайте в статье: "Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины".

При этом с 1 июня 2019 года продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

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