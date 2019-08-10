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Сколько Украина покупает и продает свинины и мяса птицы: появились итоги

Сегодня, 14:28

ГФС опубликовала таможенную статистику за семь месяцев

/ Фото: Pixabay

Украинские производители в январе-июле 2019 года увеличили экспорт свинины на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,19 тыс. тонн на общую сумму 2,65 млн долларов.

Об этом говорится в таможенной статистике Государственной фискальной службы (ГФС), которая ранее сообщила о сокращении экспорта и росте импорта сыров.

Импорт свинины в Украину за семь месяцев увеличился на 11% – до 13,6 тыс. тонн стоимостью 25,7 млн долларов.

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В то же время экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины вырос на 31% – до 243,7 тыс. тонн, общая стоимость составила 356,6 млн долларов.

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Импорт этой продукции сократился до 71,2 тыс. тонн (-3%) на сумму более 28,6 млн долларов.

Новости "Сегодня" писали, что, по мнению экспертов, украинцы употребляют в пищу недостаточное количество не только рыбы, но и свинины: при физиологической минимальной норме потребления такого мяса в 30 кг на человека в год, в Украине потребляется всего 15 кг.

Мы также сообщали, что видео обычных фермеров и аграриев бьет рейтинги просмотров в интернете. В частности, они учат, как вырастить скот и выгодно его продать. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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экспорт импорт свинина ГФС

Источник: УНИАН

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