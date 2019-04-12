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Сколько Украина продала и купила сыра: появились данные за три месяца

Сегодня, 06:06

Импорт сыров превысил экспорт в несколько раз

Фото: Pixabay

Украина по итогам января-марта 2019 года поставила на внешние рынки 1647 тонн сыра, при этом импорт этой продукции в страну составил 4048 тонн.

Это следует из таможенной статистики, обнародованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном выражении экспорт сыров за первый квартал этого года составил 5,9 млн долларов, а импорт – 18,9 млн долларов.

Таким образом, импорт сыров превысил экспорт в 2,5 раза по весу и в 3,2 раза по стоимости.

Напомним, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов (+11,4%).

Сайт "Сегодня" сообщал, какие продукты Украина отправляет заграницу и что импортирует: "Аграрный экспорт: чем Украина торгует с миром".

Кроме того, "Сегодня" вместе с исполнительным директором Союза потребителей Украины Максимом Несмияновым проинспектировали несколько торговых точек, чтобы узнать, что продают под видом качественного сыра и как разобраться, какой продукт лучше не покупать:


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Тег продукты, экспорт, таможня, импорт, сыры, ГФС

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Источник:

Сегодня

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