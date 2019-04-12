Сколько Украина продала и купила сыра: появились данные за три месяца
Импорт сыров превысил экспорт в несколько раз
Украина по итогам января-марта 2019 года поставила на внешние рынки 1647 тонн сыра, при этом импорт этой продукции в страну составил 4048 тонн.
Это следует из таможенной статистики, обнародованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).
В денежном выражении экспорт сыров за первый квартал этого года составил 5,9 млн долларов, а импорт – 18,9 млн долларов.
Таким образом, импорт сыров превысил экспорт в 2,5 раза по весу и в 3,2 раза по стоимости.
Напомним, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов (+11,4%).
Сайт "Сегодня" сообщал, какие продукты Украина отправляет заграницу и что импортирует: "Аграрный экспорт: чем Украина торгует с миром".
Кроме того, "Сегодня" вместе с исполнительным директором Союза потребителей Украины Максимом Несмияновым проинспектировали несколько торговых точек, чтобы узнать, что продают под видом качественного сыра и как разобраться, какой продукт лучше не покупать:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Сколько Украина продала и купила сыра: появились данные за три месяца". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сколько Украина покупает и продает сыра, масла и молока: появились данные за месяц
В частности, по итогам января Украина экспортировала 455 тонн сыра
Украинцы стали больше есть импортного сыра
Ввоз заграничного продукта в страну увеличился почти на треть