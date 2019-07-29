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Сколько рыбы Украина продала за границу: назван ТОП стран https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0 2019-07-29T21:21:00+03:00 Экономика Почти половина экспорта украинской мороженой рыбы пришлась на страны Европы

Украина по итогам января-мая 2019 года поставила на внешние рынки 178 тонн мороженой рыбы на 498 тыс. долларов, тогда как за первые четыре месяца экспорт украинской готовой и консервированной рыбы составил 1364 тонн. Об этом 29 июля информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В сообщении сказано, что 46% всего экспорта украинской мороженой рыбы в денежном измерении пришлось на страны Европы – 231,7 тыс. долларов. При этом в страны СНГ было поставлено 32% продукции на 160 тыс. долларов, а в страны Азии – 20% на 103,4 тыс. долларов.

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Крупнейшими покупателями стали:

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Молдова – 65,2 тонны на 159,5 тыс. долларов. Венгрия – 42,2 тонны на 147 тыс. долларов. Турция – 13,1 тонны на 52,6 тыс. долларов. Грузия – 13,6 тонны на 49,7 тыс. долларов. Германия – 25,2 тонны на 39,9 тыс. долларов. Польша – 13,1 тонны на 24,4 тыс. долларов. Румыния – 3,5 тонны на 18,5 тыс. долларов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года Украина экспортировала 10,6 тыс. т рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 37,1 млн долларов. Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 млн долларов, что на 8,1% превысило показатель 2017 года. Около 35% поставок пришлось на такие страны, как Молдова, Азербайджан и Беларусь.

Мы писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе. За год украинец съедает в среднем всего 14 килограммов рыбы. Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого. Подробнее смотрите в сюжете:

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