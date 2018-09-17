Сколько Украина возьмет в долг в 2019 году: проект бюджета

Минфин Украины в 2019 году рассчитывает привлечь внешнее финансирование и за счет евробондов, и за счет макрофинансовой помощи

Министерство финансов Украины в 2019 году планирует разместить на внешнем долговом рынке еврооблигации на 102,9 млрд грн – это 3,5 млрд долларов, исходя из ожидаемого Минфином курса гривни к доллару США на 2019 год. Согласно проекту госбюджета, предположительный срок обращения этих ценных бумаг составит 5-15 лет.

Такие показатели заложены в проекте закона "О Государственном бюджете на 2019 год", зарегистрированном в Верховной Раде под № 9000 15 сентября 2018 года.

Общий объем внутренних заимствований планируется на уровне 202 млрд грн, в том числе:

6 млрд грн за счет размещения девятимесячных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

8 млрд грн – за счет восьмимесячных ОВГЗ;

10 млрд грн – за счет годовых;

19 млрд грн – за счет трехмесячных, причем все перечисленные ОВГЗ будут выпущенгы в нацвалюте.

Еще 13 млрд грн планируется привлечь за счет размещения пятилетних ОВГЗ, 58,694 млрд грн – трехлетних, и 87,325 млрд грн – двухлетних (в национальной или иностранной валюте).

Помимо этого, Минфин рассчитывает привлечь 1,47 млрд грн у Международного банка реконструкции и развития в рамках проекта модернизации системы социальной поддержки населения и 18,375 млрд грн макрофинансовой помощи от Европейского союза.

Погашение госдолга Украины в 2019 году планируется на сумму 272,247 млрд грн, в том числе внешнего долга – 121,767 млрд грн. Помимо этого, 145,205 млрд грн будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,44 млрд грн – внешнего долга.

Напомним, рост украинской экономики в 2019 году в проекте бюджета предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.

Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.

Вырастут в 2019 году и социальные стандарты – минимальная зарплата и пенсии.