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Сколько Украина заплатит по долгам в валюте: глава Совета НБУ назвал сумму

30 мая, 13:29

Данилишин посоветовал сохранить отношения с МВФ

Фото: пресс-центр НБУ

Украина нарастила госдолг в долларах, но сократила в гривнях. При этом 2019 год остается пиковым в вопросе обслуживания долговых платежей в валюте. Так, в мае-декабре Украине предстоит выплатить в валюте 6,3 млрд долларов, включая 3,5 млрд долларов по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долларов по валютным облигациям внутреннего госзайма. Такие данные обнародовал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Одним из самых сильных вызовов будет погашение госдолгов в инвалюте. В мае-декабре нужно выплатить 3,5 млрд долларов по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долларов по валютным ОВГЗ. Суммарно – 6,3 млрд долларов", – написал Данилишин на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что самыми тяжелыми в плане валютных выплат являются май и сентябрь. Так, в каждый из этих месяцев Украина должна выплатить по 1,7 млрд долларов валютного долга.

Данилишин также добавил, что в аспекте госдолга и курсовой стабильности одной из важнейших задач украинской власти остается сохранение отношений с Международным валютным фондом (МВФ).

Ранее в Минфине также сообщали, что крупнейшие выплаты по госдолгу в этом году будут в мае и сентябре – 77,8 млрд гривен и 58,5 млрд гривен соответственно. Общий объем выплат по госдолгу прогнозируется на уровне 459,6 млрд гривен, из которых 330,9 млрд гривен – в счет погашения.

В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда. А п ремьер-министр Владимир Гройсман заявлял, чтоУкраина должна добросовестно обслуживать госдолг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане. 


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Тег выплаты, счет, Украина, госдолг

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