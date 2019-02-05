Сколько Украина заработала на малой приватизации: названа сумма

Стоимость лотов в ходе торгов росла в среднем на 86%

Фото: Pixabay

Сколько Украина заработала на малой приватизации: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/97a/318/5c597a318e370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/97a/318/5c597a318e370.jpg 2019-02-05T14:00:00+02:00 Экономика Стоимость лотов в ходе торгов росла в среднем на 86%

По результатам малой приватизации через электронную систему "ProZorro.Продажи" государство получит 735 млн гривен. Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства экономического развития (МЭРТ).

"Хорошие новости от "ProZorro.Продажи". В системе завершилось 567 аукционов по малой приватизации – они принесут государству более 735 млн гривен. Начальная стоимость объектов была 395 млн. Благодаря конкуренции их цена выросла в среднем на 86%", - сообщается на официальной странице МЭРТ в Twitter.

Также в Минэкономразвития подсчитали, что за все время благодаря малой приватизации через "ProZorro.Продажи" больше всего заработали Львовская, Винницкая и Житомирская области.

Как сообщалось, 28 марта 2018 года Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины утвердил список объектов малой приватизации. 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок. 24 июля 2018 года на платформе Prozorro стартовала продажа объектов малой приватизации.

Ранее замминистра экономразвития Максим Нефьодов прогнозировал, что в Украине продадут 1300 объектов малой приватизации.

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