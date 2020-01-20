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Сколько украинцев перевезли поезда во время зимних каникул: названа цифра

20 января, 18:20

Рекордное количество пассажиров воспользовалось железной дорогой на новогодние праздники

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Во время зимних праздников 3,3 млн украинцев путешествовали по железной дороге, ради чего и запустили дополнительные поезда. Такие данные обнародовали в "Укрзализныце".

Количество перевезенных пассажиров оказалось на 6,5% выше, чем в прошлом году. На новогодние и рождественские праздники в 2019 году поездами воспользовались 3,1 млн человек.

Справиться с повышенным на каникулы пассажиропотоком помогли назначенные "Укрзализныцей" 49 дополнительных пассажирских поездов, которые выполнили 403 рейса. Дополнительные поезда перевезли 474 тыс. пассажиров.

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Львиная доля пассажиров – 2,2 млн человек – воспользовались круглогодичными поездами. Еще 336 тыс. человек путешествовали скоростными поездами. Региональные составы перевезли 263 тыс. человек.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что недавно в "Укрзализныце" рассказали о том, сколько поездов, обеспечивают пригородные и региональные пассажирские перевозки, а также назвали число тех, которые требуют замены и обновления в ближайшие три года.

Напомним, госкомпания планирует обновить систему продажи билетов и в будущем продавать их, как авиабилеты – со скидкой, привязанной к времени приобретения билета.

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Укрзализныця Новый год билеты железная дорога поезда пассажиры

Источник: Сегодня

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