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Сколько украинцев работают за границей: эксперт развенчала миф о 10 миллионах

24 июля, 13:10

В Польше количество заробитчан растет, признала экономистка

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Украинцев, которые едут работать за границу, меньше 6-10 миллионов человек, хотя статистику по этому вопросу собрать сложно. Об этом рассказала в интервью сайту "Сегодня" Ольга Купец, доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка.

"Мы сейчас пытаемся собрать данные из стран, куда выезжают украинцы, и выйти на какую-то оценку. Потому что есть мигранты, которые выехали давно и там остались; есть мигранты, которые три месяца работают и возвращаются, то есть циркулярные, сезонные мигранты. Очень сложно выйти на оценку, тем более среди молодежи, так как статистика по возрасту не ведется. <...> Но я бы точно не верила в мифы о 6-10 миллионах, выехавших из Украины, которыми часто оперируют политики", – сказала Купец.

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При этом она отметила, что количество заробитчан в Польше повышается, одновременно меняется и структура трудовой миграции.

"Единственное, что я вижу – в Польше, действительно, увеличивается количество людей из Украины, работающих по патентам, "картам поляка", которые имеют право на проживание. Гендерный баланс меняется. Если раньше в большинстве своем это были женщины, которые работали в секторе домохозяйств, то с каждым годом заметно, что количество мужчин стало гораздо больше, чем женщин. То есть женщин осталось столько же, а мужчин сейчас в разы больше. Если по секторам, то работают они в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте", – рассказал Купец.

Больше читайте на сайте "Сегодня" – "Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец.

Напомним, украинская промышленность продолжает испытывать дефицит работников из-за трудовых мигрантов. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег Польша, заробитчане, мигранты, Украина, работа за границей, трудовая миграция

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Источник:

Сегодня

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