Украинцам "светит" повышение зарплат: насколько вырастут доходы

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

Украинцам в новом году "светит" повышение зарплат, причем не только минимальных. Как могут вырасти заработки, рассказали эксперты "Сегодня": глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский.

Три специалиста из четырех прогнозируют рост зарплаты за квартал на 700-900 грн, или до 11600-11800 грн.

Как изменятся в первом квартале другие макропоказатели, читайте в эксклюзивном консенсус-прогнозе "Сегодня".

"Увеличение заработков связано с продолжающейся индексацией зарплат в корпоративном и госсекторе (ежегодный пересмотр соцстандартов) и необходимостью удерживать персонал на фоне оттока кадров за границу", – говорит Забловский.

Скаршевский также отметил, что продолжающаяся трудовая миграция приводит к дефициту рабочей силы в Украине, и вынужденному увеличению зарплат.

"Так как данное повышение вызвано не повышением производительности труда и созданием высокооплачиваемых рабочих мест, а дефицитом рабочей силы, темпы роста зарплат будут сокращаться", – прогнозирует Скаршевский. – Тем не менее, средняя зарплата в марте 2020 г. может достигнуть 11500-11800 грн".

Шевчишин, наоборот, уверен, что политика сдерживания трудовых мигрантов путем повышения их окладов уже будет оказывать небольшое влияние. А главный фактор роста заработков в 1 квартале – ежегодное повышение минимальной зарплаты до 4723 грн в январе (+550 грн), которое тянет за собой увеличение всех окладов в госсекторе.

Читайте также: Зарплаты бюджетников пошли вверх: кому и сколько добавили

Наконец Пендзин вовсе не видит причин для высоких темпов роста зарплат, так как производительность труда повышается незначительно.

"Среднемесячная зарплата на конец первого квартала не изменится по сравнению с ноябрьской и составит около 10400 грн. Причина в том, что в январе заработки обычно снижаются из-за большого количества выходных дней, это влияет на среднюю зарплату по кварталу. Потом зарплаты снова пойдут вверх, превысив в марте 11000 грн" – подсчитал Пендзин.

О том, будут ли в Украине платить зарплату в долларах, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама