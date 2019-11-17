Газовые переговоры: сколько украинцы переплатят, если не будет транзита в Европу

Транзит газа в Европу: главные причины, почему не могут договориться, и что будет с 2020 года

ugv.com.ua

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До окончания "газового" договора между Украиной и РФ о транзите российского газа в Европу осталось менее полутора месяцев. Переговоры о продолжении сотрудничества безуспешны более года, и руководство "Нафтогаза" периодически заявляет, что договориться вряд ли удастся.

Каковы позиции сторон, возможно ли за оставшееся время достичь компромисса и ждет ли Украину и страны Европы газовый апокалипсис, если транзит газа через Украину прекратится, выяснил сайт "Сегодня". Помогли нам эксперты: аналитик Альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Мы получили ответы на пять главных вопросов:

что предлагает Украина, и почему это не устраивает РФ и Европейскую комиссию (ЕК – главный исполнительный орган Евросоюза, аналогичный правительствам национальных государств); что предлагает РФ и почему это не устраивает оппонентов; какова позиция ЕК, кого там поддерживают; удастся ли сторонам достичь компромисса до окончания действия нынешнего "газового" договора – 31 декабря 2019 года, и какими могут быть уступки сторон; что грозит украинским и зарубежным потребителям газа, если новый договор не будет подписан, и транзит газа в ЕС через Украину прекратится.

Что предлагает Украина

По словам экспертов, позиция нашей стороны, которую представляет НАК "Нафтогаз Украины", неизменна:

заключение нового контракта на 10 лет (до 2030 года) между созданной в результате анбандлинга "Нафтогаза" структурой-транзитером газа из РФ в ЕС через Украину и российским "Газпромом";

структурой-транзитером газа из РФ в ЕС через Украину и российским "Газпромом"; объемы ежегодной прокачки газа должны быть не менее 60 млрд куб. м (сейчас вдвое меньше) под угрозой штрафных санкций плюс опционально до 30 млрд куб. м;

"Газпром" выплачивает нам 2,5 млрд долларов за недопоставленные объемы газа, во исполнение решения Стокгольмского суда, по иску "Нафтогаза". Другие иски к "Газпрому", например, за "отжим" нефтегазодобывающих вышек в Крыму, продолжают рассматриваться;

"Газпром" выплачивает Украине штраф 85 млрд грн, наложенный на него в 2016 году Антимонопольным комитетом Украины за злоупотребление монопольным положением на рынке газа.

"Ни одно из этих предложений не страивает "Газпром", так как они не намерены ни заключать столь длительный контракт, ни платить даже по уже проигранному делу. Еврокомиссия поддерживает большинство предложений Украины, кроме, возможно, штрафа АМКУ", – разъяснил Дмитрий Марунич.

Что предлагает Россия

"нулевой вариант" по Стокгольму, то есть отзыв новых исков и отказ от материальных претензий по уже выигранному иску;

поставки на внутренний рынок Украины 5 млрд куб. м газа в год по цене ниже рыночной на 20% (на 35-40 долларов за 1000 куб. м), но на какой срок, неясно;

после выполнения первых двух условий, возможны переговоры о долгосрочном контракте, но уже с новой украинской компанией-транзитером, которая получит сертификат ЕК, и, скорее всего, уже в 2020 году;

до конца 2019 года заключить новый договор или продлить действующий договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" сроком на год.

По мнению экспертов, на нулевой вариант, прежде всего на отказ от получения 2,5 млрд долларов, украинская сторона не пойдет. Как и на допуск "Газпрома" на наш рынок, ибо это означает крах бизнеса тех, кто занимается поставками газа по реверсу из Европы.

Также нам невыгоден краткосрочный контракт в связи с тем, что РФ планирует достроить в 2020 году газопровод "Северный поток-2" в обход Украины и в разы уменьшить транзит по нашей территории. Украина тогда потеряет миллиарды долларов как плату за прокачку газа, и возникнут сложности с эксплуатацией нашей газотранспортной системы (ГТС).

"Отказываться от компенсаций по выигранному делу глупо, а у тех, кто зарабатывает на реверсных поставках газа из Европы в Украину, есть мощная поддержка в высоких украинских кругах, – говорит Марунич. – А вот суммы по новым искам можно было бы снизить или заключить мировое соглашение. Решение должно быть принято на уровне президента".

Землянский считает, что выигранная компенсация в 2,5 млрд также может быть предметом торга.

"Например, взамен за отказ от их выплаты мы заключаем контракт на пять лет и в течение пяти лет нам будут платить больше за транзит газа, это Украине выгоднее", – полагает эксперт.

Позиция Еврокомиссии

Мнения экспертов разнятся. Марунич утверждает, что ЕК поддерживает Украину, но давить на РФ не может, ибо Европа зависит от транзита российского газа. Поэтому нас будут все решительнее подталкивать к заключению хоть какого-то договора о продолжении поставок газа из РФ.

Валентин Землянский уверен, что европейцев прежде всего волнуют бесперебойные поставки газа зимой, а о чем при этом договорятся Украина и Россия, их не интересует.

"Первый тревожный звоночек для нас прозвенел: секретариат Энергетического сообщества ЕС уже предупредил спикера нашего парламента, что внесение правок в закон об анбандлинге "Нафтогаза" не позволит новой украинской компании-транзитеру получить европейский сертификат на право поставок газа, – говорит Землянский. – Время уходит, если до конца ноября стороны не договорятся о поставках газа, потом будет поздно".

Эксперт уточнил, что Россия, по их заявлениям, готова идти на переговоры с новым поставщиком газа только при наличии у него национального и европейского сертификатов. Эти документы подразумевают прозрачность в правовых, финансовых и технических вопросах (надежность оборудования). Маловероятно, что Украина успеет все это сделать до конца года. То есть сейчас "мяч" на нашей половине поля.

Как могут развиваться события

Дмитрий Марунич оптимистичен: по его прогнозам, есть вероятность не менее 50%, что до конца 2019 года стороны придут к компромиссу. Это, например, может быть согласие РФ на выплату Украине 2,5 млрд долларов, заключение на 1-2 года договора о транзите газа в Европу на действующих условиях, допуск "Газпрома" на конкурентной основе на наш рынок, что даст украинцам более дешевый газ, снижение сумм по новым искам к "Газпрому" с 12 млрд долларов до 2-3 млрд, отказ от взимания штрафа, наложенного АМКУ.

"Но для этого Украине прежде всего нужно назначить новое руководство "Нафтогаза", с почетом уволив недоговороспособное прежнее, получить решение суда апелляционной инстанции Стокгольмского суда по выплате 2,5 млрд долларов, которое ожидается в этом году", – уточнил Марунич.

На 25% каждый вероятны еще два сценария развития событий, считает он:

Первый сценарий – новый договор до 31 декабря 2019 года не заключили, действие старого не продлили, но переговоры и транзит газа продолжаются. Второй сценарий самый жесткий: "Газпром" в ноль часов 1 января 2020 года, когда закончится действие договора от 2009 года, "перекроет вентиль", и ЕС останется без российского газа.

Землянский оценивает вероятность достижения компромисса и отказа от него как 50 на 50. То есть либо есть новый договор и есть транзит, либо нет ни того, ни другого.

Что будет, если транзит прекратится

Эксперты пессимистичны: без наличия в нашей газотранспортной системе (ГТС) российского транзитного газа, который создает избыточное давление для прокачки, возможны серьезные проблемы с его доставкой потребителям.

"Больше всего пострадают южные потребители – Молдова и Болгария, до которых газ просто не дойдет, – говорит Марунич. – Если зима не будет суровой, Украина с трудом продержится до конца февраля, потом станет технически невозможно поднять газ из наших подземных газовых хранилищ из-за критического снижения давления газа. То есть газ станет настолько разреженным, что компрессоры не смогут его выкачать. Как будут наши власти выходить из такого положения, пока прогнозировать невозможно".

Но то, что при прекращении транзита без газа останется лояльное к РФ так называемое "Приднестровье", дает, по словам Марунича, дополнительный шанс на достижение компромисса.

Землянский говорит, что запасов газа в украинских подземных хранилищах достаточно, а вот будет ли техническая возможность докачать его с запада, где находятся хранилища, на юг или юго-восток, ответить сложно.

"Такая ситуация была в 2009 году, но тогда газ в режиме реверса прокачивали всего 10 дней, потом транзит возобновился. Теперь надо будет это делать 100 дней, никто не проверял, возможно ли это технически, тем более, что 10 лет назад компрессорное оборудование было значительно новее", – анализирует Землянский.

И еще: дополнительные расходы на прокачку газа с запада на восток больно ударят по карману потребителей, утверждают эксперты. По оценочным подсчетам Землянского, только за счет длинного "плеча" транспортировки кубометр газа может подорожать для потребителей на 2-3 грн, или на 30-40% от нынешней цены. Плюс сезонный рост стоимости из-за высокого зимнего сезона еще на столько же, что цену практически удвоит. Прежде всего пострадают те, кто отапливает дома газом, начнется вал неплатежей, государству придется искать дополнительные миллиарды гривен в госбюджете на увеличение выплат по субсидиям.

Впрочем, эксперты уверены: в Кабмине тоже хорошо понимают сложность ситуации и сделают все, чтобы не допустить ее развития по наихудшему сценарию.

Более подробно из уст главы "Нафтогаза" о том, как идут переговоры, смотрите в сюжете:

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