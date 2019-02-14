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Сколько украинцы заплатили за растаможку "евроблях": сумма стремительно выросла

Сегодня, 14:54

Наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля – почти 8 тысяч

Фото: Pixabay
Сколько украинцы заплатили за растаможку "евроблях": сумма стремительно выросла //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/563/5ea/5c65635eab65a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/563/5ea/5c65635eab65a.jpg Экономика Наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля - почти 8 тысяч

С момента вступления в силу законов о "евробляхах" украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах 10,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в четверг, 14 февраля.

Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 13 февраля 2019-го включительно транспортных средств составило почти 161 тыс.

"Учитывая истекающий срок льготного периода применения ставки акциза, количество оформленных авто стремительно выросло с января 2019 года. Так, по оперативной информации, наибольшее количество авто было оформлено 13 февраля – почти 8 тыс." – сказано в сообщении.

Инфографика: Государственная фискальная служба

Напомним, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

13 февраля Кабинет министров упростил процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. Чтобы упростить проверки на соответствие экологическим нормам, теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

Кроме того, ГФС открыла многоканальную телефонную горячую линию для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

С 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019-го включительно число растаможенных транспортных средств превысило 80 тысяч

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Тег автомобили, ГФС, таможенное оформление, евробляхи

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