Сколько украинцы заработали на экспорте орехов: названы цифры за 2019 год

На грецкие орехи пришлось более половины всей экспортной выручки плодоовощного сектора Украины за ноябрь 2019 года

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Новый урожай грецких орехов в Украине оказался выше предварительных ожиданий рынка, что позитивно сказалось на объемах экспорта. Об этом сообщает East-Fruit.

В ноябре текущего года экспорт грецких орехов принес 28,8 млн долларов валютной выручки – на 33,3% больше, чем годом ранее.

Именно на грецкие орехи пришлось более половины (51%) всей экспортной выручки плодоовощного сектора Украины за ноябрь 2019 года.

При этом объемы экспорта выросли еще более существенно по сравнению с ноябрем минувшего года – на 62%. В целом же, за первые два месяца сезона 2019/20 (октябрь-ноябрь 2019 года), экспорт грецких орехов в натуральном выражении вырос на 75%, а в стоимостном – на 28%.

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"Это говорит об очередном значительном снижении средней экспортной цены на грецкий орех. Такая тенденция сохраняется уже второй сезон кряду и ставит под угрозу дальнейшее развитие этого бизнеса в Украине, особенно если учитывать укрепление курса национальной валюты по отношению к доллару и евро, что еще больше снижает закупочные цены на грецкие орехи внутри страны. Снижение закупочных цен, в свою очередь, уменьшает мотивацию заготовителей и населения заниматься сбором, сушкой, колкой и реализацией ядра грецких орехов – ведь основная часть экспортируемых из Украины орехов выращивается не в промышленных садах", – говорят аналитики.

Как правило, экспорт грецких орехов из Украины достигает своего максимума именно в ноябре каждого года, после чего начинает снижаться по мере снижения запасов ореха на складах экспортеров. Самый низкий уровень экспорта орехов из Украины наблюдается ежегодно в июле–сентябре.

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"Постепенно в Украине в плодоношение вступают промышленные плантации грецких орехов. При этом точную площадь таких плантаций в стране оценить довольно сложно, однако известно, что только в 2018 году было высажено не менее 1,5 тыс. га садов грецких орехов, чему, частично, способствовало возобновление программы государственной компенсации затрат на саженцы. Общая же площадь промышленных плантаций грецкого ореха в Украине, по самым скромным подсчётам, составляет не менее 6 тыс. га. А значит, в ближайшие годы стоит ожидать роста предложения качественных и более дорогих грецких орехов из Украины на экспортные рынки", – считают аналитики.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине работают пункты приема, которые выплачивают деньги за каштаны, желуди и орехи.

А летом в Киеве случился скандал из-за символа города – каштана.

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