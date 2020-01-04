Сколько в 2020 году будут платить безработным, малообеспеченным и сиротам

В этом году в Украине вырастут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным, что связано с увеличением прожиточного минимума в стране.

Это коснется как пособия по безработице, так и помощи малообеспеченным, сиротам и детям-инвалидам.

В частности, с 1 января максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 8408 грн (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц), что на 380 грн больше, чем в 2019-м. В декабре этот показатель хотят довести до 9080 грн (на 672 грн больше).

Реклама

Также увеличится и помощь малообеспеченным людям трудоспособного возраста – с 21% до 25% от прожиточного минимума (со второго полугодия). Кроме того, государство планирует сделать упор не на материальную поддержку, а на трудоустройстве.

А вот одним из приоритетов украинского правительства будет помощь детям. Максимальные выплаты на детей из малообеспеченных семей вырастут с 85 до 130% прожиточного минимума, сирот и детей без опеки – с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, а детей с инвалидностью – до 3,5 прожиточных минимумов.

В тренде Прожиточный минимум для украинцев: каков прогноз на 2020 год

Кроме того, на 40%, или на 671 грн, увеличатся надбавки за уход за одинокими пенсионерами старше 80 лет. Средний размер таких выплат составит около 3200 грн.

Новости "Сегодня" внимательно изучили перемены, которые коснутся тех, кто получает пенсии, зарплаты и другие социальные выплаты из бюджета. Более подробно об этом читайте в статье на нашем сайте.

Кроме того, в Украине могут полностью изменить не только размер прожиточного минимума, но и методологию его расчета.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама