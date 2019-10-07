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Сколько в Украину везут контрабандой: бизнес назвал сумму

7 октября, 15:40

В Европейской бизнес-ассоциации сообщили результаты исследования

Контрабанда в Запорожье

Контрабанда в Запорожье / Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области

Общая стоимость нелегально ввезенного в Украину импорта составляет более 10 млрд долларов ежегодно. Об этом сообщила менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Виктория Куликова по результатам круглого стола.

"Недавно было интересное исследование Ukraine Economic Outlook… Они подсчитали количество контрабанды, нелегально ввезенного импорта в целом, не только по технике и электронике. По их оценкам, это около 10 млрд долларов ежегодно, и из этого всего объема бытовая техника и электроника – это больше 20%. То есть действительно очень много", – сказала она.

Куликова также добавила, что, по оценкам комитета бытовой электротехники ЕБА, в некоторых категориях товаров около 50-70% всего оборудования на территории Украины было завезено и продается нелегально.

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Новости "Сегодня" писали, что в конце июня правоохранители провели 11 обысков в Мукачево Закарпатской области, в ходе которых изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины.

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В том же месяце в Черновицкой области налоговые милиционеры задержали автомобиль с контрабандными сигаретами: 78 ящиков с табачными изделиями нашли в багажнике.

В октябре на Закарпатье во время патрулирования местности возле реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, пограничники задержали контрабандистов в водолазных костюмах. Таким образом они хотели нелегально переместить 9000 пачек сигарет.

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контрабанда импорт ЕБА

Источник: УНИАН

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