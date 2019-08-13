Сколько выплатили вкладчикам банков-банкротов в Украине: озвучена сумма

По состоянию на 1 августа в стадии ликвидации находились 75 банков

/ Фото: пресс-центр НБУ

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 августа составила 89,5 млрд гривен.

Только за июль выплачено 55,2 млн гривен, тогда как за июнь эта сумма составляла 40 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда во вторник, 13 августа.

По данным ФГВФЛ, в Украине к началу августа в стадии ликвидации находились 75 банков. При этом 20 банков уже ликвидированы.

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Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 августа 2019 года находилась на отметке 7,47 млрд гривен. Поступления от регулярного сбора за семь месяцев составили 2,64 млрд гривен.

Основные показатели деятельности Фонда гарантирования вкладов физлиц (чтобы увеличить изображение, нажмите на него). Инфографика: ФГВФЛ

Новости "Сегодня" сообщали, что, по данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

По данным Фонда, около 867 тыс. человек пострадали от банкопада и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года.

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