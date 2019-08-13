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Сколько выплатили вкладчикам банков-банкротов в Украине: озвучена сумма

Сегодня, 18:24

По состоянию на 1 августа в стадии ликвидации находились 75 банков

/ Фото: пресс-центр НБУ

Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 августа составила 89,5 млрд гривен.

Только за июль выплачено 55,2 млн гривен, тогда как за июнь эта сумма составляла 40 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Фонда во вторник, 13 августа.

По данным ФГВФЛ, в Украине к началу августа в стадии ликвидации находились 75 банков. При этом 20 банков уже ликвидированы.

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Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 августа 2019 года находилась на отметке 7,47 млрд гривен. Поступления от регулярного сбора за семь месяцев составили 2,64 млрд гривен.

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Сколько выплатили вкладчикам банков-банкротов в Украине: озвучена сумма

Основные показатели деятельности Фонда гарантирования вкладов физлиц (чтобы увеличить изображение, нажмите на него). Инфографика: ФГВФЛ

Основные показатели деятельности Фонда гарантирования вкладов физлиц (чтобы увеличить изображение, нажмите на него). Инфографика: ФГВФЛ

Новости "Сегодня" сообщали, что, по данным ФГВФЛ, в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

По данным Фонда, около 867 тыс. человек пострадали от банкопада и обратились в ФГВФЛ в кризис 2014 года. 

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банки выплаты ликвидация ФГВФЛ

Источник: Сегодня

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