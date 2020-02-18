Сколько вывели из "Укрбуда": названа сумма

Фото: "Укрбуд"

Государственное бюро расследований выяснило, что из "ФК "Житло-капитал", выступающего фондом финансирования строительства объектов "Укрбуда", за 2016-2019 года выведено более 180 млн гривен на счета подконтрольных физических лиц.

Соответствующее постановление суда от 19 декабря 2019 года опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Всего ГБР изучает 29 жилых комплексов, куда были инвестированы деньги 13 тысяч семей.

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Согласно документу, в уголовном деле от 12 августа 2019 года расследуется вероятное присвоение денежных средств инвесторов строительства служебными лицами компаний "ФК "Житло-капитал", "Укрбуд девелопмент", "Спецбуд-плюс", "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине продолжаются проблемы с долгостроями. Граждане вкладывают деньги в квартиры еще на этапе строительства, но по итогу многие дома замораживают и не достраивают. При этом на достройку одного дома нужно в среднем от 500 миллионов до миллиарда гривен.

В тренде Курсы доллара и евро в Украине застыли на месте

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, как "Укрбуд" остановил строительство домов для 13 тыс. семей.

Упорядочить ситуацию на рынке строительства жилья требуют Министерство финансов и Национальный банк Украины, которые работают над удешевлением ипотеки.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что лицензии на строительство в Украине начали выдавать по-новому – в декабре-2019 в тестовом режиме заработал электронный кабинет застройщика. Детальнее смотрите в нашем сюжете:

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