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Сколько заплатит Украина по валютным долгам: НБУ назвал сумму

20 июня, 11:49

Если не будет новых заимствований, международные резервы снизятся, предупредили в Нацбанке

Фото из архива "Сегодня"
Фото из архива "Сегодня".

Ключевым макроэкономическим и фискальным риском для Украины остаются пиковые платежи по внешнему долгу. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

В целом за ближайшие два с половиной года Украине нужно выплатить по валютным долгам более 20 млрд долларов.

"Ключевой риск – платежи по внешнему долгу. ... Высокие валютные выплаты сохранятся: в ближайшие пять кварталов Украины тратить на них в среднем по 2,6 млрд долларов ежеквартально, а с середины 2019 до конца 2021-го правительство и НБУ должны выплатить по долгам в иностранной валюте в общей сложности более 20 млрд долларов. Если не будет новых внешних заимствований в достаточных объемах, международные резервы будут снижаться. Поэтому на ближайшие годы погашение и обслуживание валютного государственного долга – источник потенциальных рисков для финансовой стабильности", – говорится в документе.

При этом в НБУ напомнили, что объем международных резервов уже опустился ниже 20 млрд долларов. И причина этого – именно госдолг.

"За пять месяцев 2019 объемы международных резервов НБУ снизились на 1,4 млрд долларов из-за высоких выплат по внешним обязательствам. В мае правительство приобрело в НБУ почти весь объем валюты, необходимый для погашения суверенных еврооблигаций на 1 млрд долларов, выпущенных под гарантии США. Однако недавнее размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд евро позволит пополнить резервы", – отметили в Нацбанке.

При этом ранее Нацбанк улучшил прогноз по международным резервам Украины. НБУ ожидает, что к концу 2019 года резервы вырастут до 21,2 млрд долларов, к концу 2020 года – до 21,9 млрд долларов, а к концу 2021 года составят до 21,8 млрд долларов. В прогнозе учтены пиковые выплаты по госдолгу, приходящиеся на эти годы. В правительстве и Национальном банке Украины считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда.


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Тег НБУ, долг, выплаты, платежи, госдолг, резервы, ЗВР, международные резервы

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Сегодня

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