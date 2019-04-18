Сколько заработала Украина на малой приватизации: Гройсман назвал сумму

Премьер подвели итоги за восемь месяцев

Фото: Кабинет министров Украины

Поступления от малой приватизации в Украине достигли 926 млн грн. Об этом 18 апреля написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"За восемь месяцев с момента запуска малая приватизация принесла государству 926 млн грн. На площадке "Прозорро.Продажи" публично и открыто состоялись 744 аукциона", – сообщил он.

Глава правительства добавил, что для государства малая приватизация является возможностью привлечь инвесторов, а для бизнеса – шансом купить объекты на конкурентной основе для развития своего дела.

Напомним, в марте 2018 года Фонд государственного имущества утвердил список объектов малой приватизации. В мае того же года правительство приняло пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для ее старта получили десять электронных площадок.

Ранее замглавы Минэкономразвития Максим Нефьодов прогнозировал, что в Украине продадут 1300 объектов малой приватизации.

Кроме того, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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