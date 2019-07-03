Сколько заработала Украина на малой приватизации: названа сумма

С начала года на электронные аукционы выставлен 301 объект

Фото: пресс-центр НБУ

С начала малой приватизации в Украине, которая стартовала осенью 2018 года, фактические поступления в бюджет составили 615 млн грн, а с начала 2019-го – 265 млн грн. Об этом 3 июля написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"С начала года на электронные аукционы выставлен 301 объект, из которых 197 – проданы. По 104 объектам ожидается проведение аукционов, общая стартовая цена которых – 76 млн грн", – отметил он.

Новости "Сегодня" в мае сообщали, что, по словам первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, аукционы по малой приватизации с 2018 года принесли государству более миллиарда гривен.

Аналогичную сумму в начале мая называл министр Кабинета министров Александр Саенко. Он сообщал, что продажа объектов недвижимого имущества принесла 826 млн грн, имущественных комплексов – 103 миллиона, а корпоративных прав – 101 млн.

В государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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