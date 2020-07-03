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Сколько зерна собрали к июлю: названа впечатляющая цифра

3 июля, 21:50

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Сбор урожая стартовал в южных областях

В Украине, где предлагали ограничить вывоз агропродукции, уже собрано 1,1 миллиона тонн зерна. Такими данными поделились в Минэкономики.

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2 июля аграрные компании Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей уже начали уборку зерновых и зернобобовых культур.

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В министерстве сообщили, что уже намолочено 1 129 тыс. тонн зерна с площади 419,4 тыс. га (2,8% от прогноза). Так, на прошлой неделе собрали 1 039 тыс. тонн.

В разрезе культур намолочено:

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  • пшеницы – 245 тыс. тонн с площади 110 тыс. га (1,7%);
  • ячменя – 884 тыс. тонн с площади 289 тыс. га (12,5%);
  • гороха – 47 тыс. тонн с площади 24 тыс. га (10,3%).
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Помимо этого, аграрии приступили и к уборке технических культур. В Минэкономики рассказали, что уже намолочено 129 тыс. тонн рапса с площади 86 тыс. га.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за весенней засухи урожай зерновых прогнозировали на уровне 68 млн тонн, а масличных – 20 млн тонн.

Однако потом погода улучшилась и сейчас эксперты считают, что сбор зерновых составит около 97 млн тонн, что немногим меньше рекордных 98 млн тонн в 2019 году.

Напомним, в январе – мае 2020 года Украина экспортировала аграрной продукции более чем на 9 млрд долларов.

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зерно урожай Минэкономики

Источник: Сегодня

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