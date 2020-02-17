Скрытое повышение пенсионного возраста: эксперты объяснили, в чем подвох

Половине украинцев, которые скоро достигнут пенсионного возраста, не хватит стажа даже на минимальную пенсию

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Власти Украины все чаще говорят о необходимости повышения пенсионного возраста.Хотя, казалось бы, этот вопрос для мужчин властям удалось закрыть в ходе так называемой "пенсионной реформы" 2017 года. Тогда, по словам независимого пенсионного эксперта Виктора Колбуна (экс-замглавы Пенсфонда), частично решили проблемы нынешних пенсионеров, осовременив (повысив) им пенсии, и добавили проблем пенсионерам будущим, увеличив им на 10 лет минимальный пенсионный стаж.

"Это было скрытое повышение пенсионного возраста, ведь многие из нынешних 45-50 летних к 2028 году не будут иметь необходимых 35 лет стажа и им придется работать до 63-65 лет", – говорит Виктор Колбун. – Но два года спустя стало ясно: пенсии растут намного быстрее, чем уменьшается количество пенсионеров. Поэтому снова заговорили о повышении пенсионного возраста".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также уверен, что украинцев постепенно готовят к повышению пенсионного возраста.

"Это крайне непопулярная мера, вспомните протесты во Франции, в РФ, – анализирует Пендзин. – Хотя объективно, скоро не хватит денег на пенсии ни в Пенсионном фонде, ни в госбюджете. Власти вкидывают в социум информацию о возможном повышении пенсионного возраста и ждут реакции. Пока она негативная, но вероятность 100%, что эту тему будут продолжать".

В Минсоцполитики уже посчитали, что к 2028 году в Украине половина будущих 60-летних, которым сейчас за 50 лет (около 2 млн человек) не смогут оформить пенсии, так как им не хватит страхового стажа.

Подробнее о том, что происходит в Украине с пенсионным возрастом прямо сейчас и прогнозы на будущее читайте в материале: Пенсионный возраст хотят повысить: когда и на сколько лет

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Пенсионный фонд назвал размер средней пенсии. Так, 75,4% всех выплачиваемых пенсий составили пенсии по возрасту, а средний размер такой пенсии составил 3064 гривни.

Также мы рассказывали, сколько украинских пенсионеров получает больше 10 тыс. гривен.

А в начале февраля стало известно, что в Пенсионном фонде дыра в 146 млрд гривен, однако украинские пенсионеры могут не беспокоиться о своих пенсиях – их выплатят полностью и вовремя.

Отметим также, что уже в марте стартует новый этап пенсионной реформы. Подробности – в сюжете:

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