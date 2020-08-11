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Скрытое повышение железнодорожных тарифов несет значительные риски для энергетической безопасности Украины

11 августа, 17:32

Инна Бабур Инна Бабур

Унификация платы за порожний пробег может усилить кризис в энергоотрасли

Скрытое повышение железнодорожных тарифов через унификацию платы за порожний пробег несет значительные риски для энергетической безопасности Украины. Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец, сообщает "Politeka".

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По его словам, сейчас угольная отрасль и энергетика в целом переживают значительный кризис. Соответственно, любое повышение тарифов на перевозку угля его усиливает. "Повышение тарифов негативно отразится на предприятиях угольной промышленности, потому что они являются потребителями первичных энергоносителей, в том числе и электроэнергии. И здесь очень важно предусмотреть или компенсацию в угольной отрасли, или какую-то скрытую дотацию. И надо учитывать, что у нас и частные есть угледобывающие предприятия, которые также нельзя уничтожать, потому что будет полностью нарушена энергетическая безопасность государства", – отметил он.

Народный депутат заявил, что ранее уже обращался в Кабинет министров и Министерство инфраструктуры с требованием прекратить решать проблему неэффективности железной дороги за счет потребителей. "А почему-то не наводится порядок на железной дороге с теми наблюдательными советами, огромные зарплаты, правлениям, там просто позажирались руководители "Укрзализныци" и пытаются переложить на экономику свои проблемы через повышение тарифов. Проблемы сами создают и не пытаются их решать нормальным цивилизованным способом".

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Напомним, 5 августа на сайте Министерства инфраструктуры обнародован проект приказа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги". Согласно ему, министерство предлагает сделать унификацию тарифов на перевозки пустых вагонов независимо от вида перевозки, груза, перевозимого в вагоне к выгрузке. Так, в настоящее время тариф на перевозку порожнего вагона после выгрузки груза первого класса составляет 1533 грн; второго класса – 2326 грн; третьего класса – 3730 грн. Приказом же предлагается установить единый тариф в 2326 грн.

Как отмечают эксперты, больше всего пострадает энергетика и строительная отрасль.

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Укрзализныця тарифы Волынец грузоперевозки
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