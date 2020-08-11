Скрытое повышение железнодорожных тарифов несет значительные риски для энергетической безопасности Украины

Скрытое повышение железнодорожных тарифов через унификацию платы за порожний пробег несет значительные риски для энергетической безопасности Украины. Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Волынец, сообщает "Politeka".

Реклама

По его словам, сейчас угольная отрасль и энергетика в целом переживают значительный кризис. Соответственно, любое повышение тарифов на перевозку угля его усиливает. "Повышение тарифов негативно отразится на предприятиях угольной промышленности, потому что они являются потребителями первичных энергоносителей, в том числе и электроэнергии. И здесь очень важно предусмотреть или компенсацию в угольной отрасли, или какую-то скрытую дотацию. И надо учитывать, что у нас и частные есть угледобывающие предприятия, которые также нельзя уничтожать, потому что будет полностью нарушена энергетическая безопасность государства", – отметил он.

Народный депутат заявил, что ранее уже обращался в Кабинет министров и Министерство инфраструктуры с требованием прекратить решать проблему неэффективности железной дороги за счет потребителей. "А почему-то не наводится порядок на железной дороге с теми наблюдательными советами, огромные зарплаты, правлениям, там просто позажирались руководители "Укрзализныци" и пытаются переложить на экономику свои проблемы через повышение тарифов. Проблемы сами создают и не пытаются их решать нормальным цивилизованным способом".

В тренде Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в Украину

Напомним, 5 августа на сайте Министерства инфраструктуры обнародован проект приказа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги". Согласно ему, министерство предлагает сделать унификацию тарифов на перевозки пустых вагонов независимо от вида перевозки, груза, перевозимого в вагоне к выгрузке. Так, в настоящее время тариф на перевозку порожнего вагона после выгрузки груза первого класса составляет 1533 грн; второго класса – 2326 грн; третьего класса – 3730 грн. Приказом же предлагается установить единый тариф в 2326 грн.

Как отмечают эксперты, больше всего пострадает энергетика и строительная отрасль.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама