SkyUp будет летать из Киева в столицы Португалии и Албании: названы цены

Лоукостер объявил о дате запуска двух рейсов из Киева

Фото: SkyUp Airlines / Facebook

Лоукостер SkyUp, который недавно анонсировал четыре новых рейса из Харькова, с конца марта начнет выполнять рейсы Киев – Лиссабон, а с конца мая – Киев – Тирана. Такое заявление сделали в пресс-службе авиаперевозчика.

Стоимость перелетов по маршруту Киев – Лиссабон на данный момент составляет от 2772 грн в одну сторону без багажа, в Тирану – от 2307 грн.

Регулярные полеты из Киева в столицу Португалии начнутся 29 марта и продлятся до 24 октября, в столицу Албании – с 30 мая до 9 сентября.

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Перелеты Киев – Лиссабон будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.

Рейсы в Тирану будут сначала раз в неделю – в субботу, а с 8 июня добавится еще два еженедельных рейса – по понедельникам и средам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что SkyUp принял решение о запуске новых рейсов из Одессы в курортные Ларнаку (Кипр) и Батуми (Грузия).

Напомним, с 2020 года авиакомпания откроет из Львова еще четыре новых рейса. Летом следующего года SkyUp будет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

Новости "Сегодня" также выясняли, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:



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