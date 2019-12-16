SkyUp запустит четыре рейса из Харькова

SkyUp анонсировал рейсы в Чехию Фото: facebook.com/skyup.aero

Авиакомпания SkyUp, которая недавно объявила о запуске новых рейсов из Одессы, откроет четыре новых рейса из Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Так, в марте-июне 2020 года SkyUp будет летать из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба – Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).

Рейсы из Харькова в Батуми стартуют 29 мая 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам и пятницам. Стоимость билета – от 1,9 тыс. грн в одну сторону без багажа.

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Рейсы из Харькова в Бургас запланированы с 2 июня 2020 года. Они будут осуществляться по вторникам. Стоимость билета – от 1,6 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Рейсы из Харькова в Тель-Авив стартуют с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета – от 2,4 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Рейсы из Харькова в Тбилиси запланированы также с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и четвергам. Стоимость билета – от 1,8 тыс. грн в одну сторону без багажа.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что авиаперевозчик SkyUp недавно открыл дешевые рейсы в Париж.

Также мы сообщали о том, что летом следующего года SkyUp будет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

В целом, в 2019 году украинцы стали летать чаще, а авиакомпании расширяют карту полетов.

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