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Славянская ТЭС и "Донбассэнерго" нарушили условия договора на поставку электроэнергии

Сегодня, 15:24

Компания "Вода Донбасса" продолжает наращивать долг

Фото: Wikipedia
Славянская ТЭС и "Донбассэнерго" нарушили условия договора на поставку электроэнергии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c8e/a50/5cac8ea507f1c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c8e/a50/5cac8ea507f1c.jpg Экономика Компания "Вода Донбасса" продолжает наращивать долг

Из-за нарушения лицензионных условий ЧАО "Донбассэнерго" КП "Вода Донбасса" продолжает незаконно потреблять электроэнергию и наращивать долг.

Так, во время отключения от электроэнергии КП "Вода Донбасса" предприятие "Донбассэнерго" нарушило лицензионные условия. Это является поводом для аннулирования лицензии ЧАО "Донбассэнерго" или наложения штрафов регулятором НКРЭКУ.

Оператор системы распределения ДТЭК ПЭС-Энергоуголь 4 апреля обратился к НКРЭКУ с официальным письмом, в котором проинформировал о многочисленных нарушениях Закона Украины "О рынке электрической энергии" и Правил розничного рынка электроэнергии со стороны Славянской ТЭС (ЧАО "Донбассэнерго"), а также просит регулятора принять по факту нарушения соответствующие меры.

Отключение электроэнергии КП "Вода Донбасса" происходило по заявке поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". Выполняя это требование об отключении подачи электроэнергии "Воде Донбасса" в Славянске оператор системы распределения (ОСР) ДТЭК ПЭС-Энергоуголь столкнулся с многочисленными нарушениями законодательства со стороны Славянской ТЭС, принадлежащей ЧАО "Донбассэнерго".

Отключение электроэнергии с территории Славянской ТЭС было необходимо, поскольку коммутационный аппарат для отключения энергообъекта КП "Компания "Вода Донбаса" "Подъем-1А 110 кВ" находится именно на территории ТЭС. 2 апреля, выполняя заявку диспетчера ОСР на отключение энергообъект, диспетчер Славянской ТЭС несколько часов игнорировал требования. Только в 16:49 заявка была выполнена. Но в этот же день в 23:16 подача электроэнергии была самовольно возобновлена. Такие действия Славянской ТЭС привели к бездоговорному потреблению электроэнергии КП "Компания "Вода Донбасса", что является хищением электроэнергии в особо крупных размерах*.

Кроме того, Славянская ТЭС ЧАО "Донбассэнерго" и КП "Компания "Вода Донбасса" нарушили общие принципы организации диспетчерского (оперативно-технологического) управления рынка электрической энергии Украины предусмотренных Кодексом системы передачи и Кодексом системы распределения. Невыполнение ключевых принципов взаимодействия участников рынка (например, наличие договора с поставщиком – обязательное условие для получения электроэнергии) и расчетов за потребленную электрическую энергию приводит к блокированию внедрения новой модели рынка.

По фактам нарушений ЧАО "Донбассэнерго", оператор системы распределения обратился к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). ДТЭК ПЭС-Энергоуголь проинформировал НКРЭКУ о многочисленных нарушениях Закона Украины "О рынке электрической энергии" и Правил розничного рынка электроэнергии со стороны Славянской ТЭС (ЧАО "Донбасэнерго"), а также просит НКРЭКУ принять по факту нарушений соответствующие меры.

*Бездоговорное потребление электроэнергии – это преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 188-1 ККУ ("Кража электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования").

Напомним, из-за задолженностей водоканалов на электроэнергию под угрозой отключения воды оказались 5 миллионов украинцев. Однако водоканалам теперь могут бессрочно продлить договоры с "Укринтерэнерго". В целом проблема долгов осталась, правительство фактически только дало время должникам на поиск денег.


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Тег ТЭС, ДТЭК, Вода Донбасса, Славянская тэс, донбассэнерго, Укринтерэнерго, НКРЭКУ

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