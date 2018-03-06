Слишком много сахара и мало рыбы: как изменился рацион украинцев

Сегодня, 09:34

Эксперты не согласны с данными официальной статистики по хлебу и мясу

Фото: AFP
Фото: AFP

За 2017 год изменилось меню среднего украинца. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

Так, украинцы стали есть больше хлеба, мяса и фруктов, но меньше молока, сыров, овощей, сахара. На прежнем уровне осталось потребление рыбы, картофеля, яиц, подсолнечного масла.

На одного едока приходится 8,4 кг хлеба в месяц, 4,6 кг мяса и колбас, 1,2 кг рыбы, 20 яиц, 200 г картофеля, 300 г овощей и т. д. В среднем каждый съедает в день 2,5 кг продуктов, что, по мнению диетологов, достаточно по калорийности, но не сбалансировано.

Так диетолог Борис Скачко говорит, что рыбы нужно есть примерно вдвое больше, чем по статистике, картофеля и хлеба на треть меньше, а сахара — вдвое меньше. К слову, насчет рыбы со Скачко согласны и международные специалисты. На каждого украинца приходится около 14 кг рыбы в год. В мире этот показатель, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), составляет 20,3 кг в год. Рекомендуемая ФАО норма потребления рыбы составляет 20 кг на одного человека в год. При этом морская рыба должна составлять 75% от указанной нормы.

Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не во всем согласен с официальной статистикой:

"Если считать по объемам производства, то выпечка хлеба у нас упала за прошлый год на 7%, мяса на 5%, откуда рост потребления — не ясно. Поставщики говорят, что супермаркеты стали заказывать им меньше мяса, так как его не разбирают. Средний чек в магазинах сейчас уменьшился везде где-то на треть, кроме Киева", – говорит Дорошенко.

Подробнее о том, что происходит с расходами и доходами отечественных семей, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украинцы "проедают" по 54 гривни в день: на что уходят деньги".
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Источник:

"Сегодня"

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