Слишком низкая: Шмыгаль рассказал, какой должна быть инфляция в Украине

При нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%, хотя инфляционная цель Нацбанка составляет 5%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Укринформу".

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"Мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим по результатам года. Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Его индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", - сказал Шмыгаль.

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Он добавил, что инфляция оживляет экономику, что сейчас очень необходимо Украине.

"Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.п., а 2% инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", – сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее в Национальном банке также объяснили, как рост минималки отразится на инфляции в Украине. По мнению руководства НБУ, повышение минимальной зарплаты хоть и является спорным вопросом, все же поддержит внутренний спрос, а соответственно, и экономику на этапе восстановления.

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