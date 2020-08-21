Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Слишком низкая: Шмыгаль рассказал, какой должна быть инфляция в Украине

21 августа, 12:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Премьер-министр считает, что экономику нужно оживлять

При нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%, хотя инфляционная цель Нацбанка составляет 5%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Укринформу".

Реклама

"Мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим по результатам года. Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Его индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", - сказал Шмыгаль.

Читайте также: В Украине вырастут цены: в Кабмине назвали причины

Он добавил, что инфляция оживляет экономику, что сейчас очень необходимо Украине.

В тренде
Аренду квартир без риелторов хотят запретить: эксперт нашел "лазейку" в законопроекте

"Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.п., а 2% инфляции во время кризиса – это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", – сказал Шмыгаль.

Реклама

Напомним, ранее в Национальном банке также объяснили, как рост минималки отразится на инфляции в Украине. По мнению руководства НБУ, повышение минимальной зарплаты хоть и является спорным вопросом, все же поддержит внутренний спрос, а соответственно, и экономику на этапе восстановления.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали о ценах на ягоды в Украине:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

цены инфляция НБУ цель Денис Шмыгаль
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нафтогаз" запускает новый тариф: как украинцам зафиксировать цену газа на годЭкономика
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусовЭкономика
Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров Украины
Директор по устойчивому развитию ДТЭК Александр Кучеренко возглавил рейтинг лучших HR-директоров УкраиныЭкономика
Цена на газ могла быть завышена: АМКУ открыл дело против
Цена на газ могла быть завышена: АМКУ открыл дело против "Нафтогаза"ЖКХ
Украина наращивает производство экологичной энергии, – Минэнерго
Украина наращивает производство экологичной энергии, – МинэнергоЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять