Слишком низкая: в Минфине объяснили, как должна вырасти инфляция в Украине

Оптимальный уровень инфляции в Украине в краткосрочной перспективе должен быть не ниже 8-9% при том, что в мае инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7%. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Реклама

"Я считаю, что инфляция должна быть немного выше для нашей экономики. <...> Инфляция в нашей ситуации должна быть выше, может 8%, может 9%. Это здоровая инфляция, которая позволит предприятиям расти", – сказал министр в интервью "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Инфляция залегла на дно: что будет с ценами до конца лета

По мнению Петрашко, в Украине также следует немного девальвировать гривню.

Ранее министр уже заявлял, что украинская экономика попала в "катастрофическую" ситуацию из-за инфляции, которая оказалась значительно ниже прогнозов. При этом он объяснил, что Украина не одинока в борьбе с этой проблемой, ведь слишком низкая инфляция означает застой в экономике.

Реклама

Также новости "Сегодня" рассказывали, как низкая инфляция бьет по доходности депозитов. О том, сколько можно заработать на банковских вкладах, узнавайте из видеосюжета:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама