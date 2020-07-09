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Слишком низкая: в Минфине объяснили, как должна вырасти инфляция в Украине

9 июля, 15:06

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр Петрашко назвал уровень "здорового" роста цен

Оптимальный уровень инфляции в Украине в краткосрочной перспективе должен быть не ниже 8-9% при том, что в мае инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7%. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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"Я считаю, что инфляция должна быть немного выше для нашей экономики. <...> Инфляция в нашей ситуации должна быть выше, может 8%, может 9%. Это здоровая инфляция, которая позволит предприятиям расти", – сказал министр в интервью "Интерфакс-Украина".

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По мнению Петрашко, в Украине также следует немного девальвировать гривню.

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Ранее министр уже заявлял, что украинская экономика попала в "катастрофическую" ситуацию из-за инфляции, которая оказалась значительно ниже прогнозов. При этом он объяснил, что Украина не одинока в борьбе с этой проблемой, ведь слишком низкая инфляция означает застой в экономике.

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Также новости "Сегодня" рассказывали, как низкая инфляция бьет по доходности депозитов. О том, сколько можно заработать на банковских вкладах, узнавайте из видеосюжета:

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инфляция экономика кризис Украина Игорь Петрашко рост цен застой

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