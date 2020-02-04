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Слово из четырех букв – Денис Шмыгаль высказался о коррупции в строительной отрасли

4 февраля, 22:54

В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" вице-премьер-министр заявил о планах побороть мздоимство в строительной сфере

В строительной сфере необходимо искоренить коррупцию, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" новоназначенный вице-премьер-министр, министр развития громад и территорий Украины Денис Шмыгаль.

"Это слово все знают, сегодня его и в Верховной Раде называли, слово из четырех букв – ГАСИ, Государственная архитектурно-строительная инспекция. Фактически, вот это и есть коррупционная машина. Тариф известный всем рынке – там от пяти долларов с метра квадратного для того, чтобы получить разрешение на строительство. То есть, это коррупция, действительно, государственного уровня, с которой надо немедленно бороться", – заявил вице-премьер Денис Шмыгаль.

По словам Дениса Шмыгаля, рецепт борьбы с коррупцией в этой сфере есть, и в ближайшие дни он будет представлен совместно с президентом и премьер-министром.

"Мы долго тянуть не будем. Это действительно сложная сфера, где до десятков миллионов доходили суммы взяток ежемесячно. И это та сфера, которая тормозила, которая просто огромным тормозом иногда ставила крест на вхождение инвестиций, на развитии строительства и развития производства, в том числе", – добавил Денис Шмыгаль.

Результатом борьбы с коррупционными схемами, по мнению члена правительства, станет то, что скорость ввода в эксплуатацию строительных объектов в Украине, как и скорость строительства, возрастет.

"Коррупция – это вызов для всей страны. Люди хотят жить в цивилизованной стране, а цивилизованная страна – это страна без коррупции", – заявил вице-премьер, министр развития громад и территорий Украины Денис Шмыгаль.

Уровень коррупции в Украине постепенно уменьшается, но коррупцию необходимо ликвидировать польностью, считает Денис Шмыгаль. Преодоление коррупции, по словам вице-премьера, обеспечит уплату налогов и наполнение бюджета, выполнение социальных обязательства, увеличит пенсии, средние заработные платы, и позволит по-другому заработать экономике, а также развиваться громадам.

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интервью борьба с коррупцией эксклюзив строительная отрасль Украина 24 Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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