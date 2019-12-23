Сложный компромисс: Украина и Россия договорились о транзите газа

В протоколе не говорится о поставках газа из РФ, но сам контракт пока не подписан

Изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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Есть и еще один нюанс. В протоколе о намерениях (пока еще не в контракте) не упомянуты никакие договоренности о прямых поставках российского газа в Украину. В этом заверили и министр энергетики Украины Алексей Оржель, и исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Украина, как известно, отказалась от покупки газа напрямую у России еще в 2015 году, но Москва активно планировала вернуть "Нафтогаз" к этой практике с 2020 года.

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Ожидается, что сам транзитный контракт будет подписан на пять лет, а не лишь на год, как того хотели в Кремле.

Напомним, при этом "Газпром" выдвинул к "Нафтогазу" требование по размеру оплаты услуг по организации транзита газа. Пока что украинская сторона не озвучила прессе ставку транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.

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