"Слуги народа" не получат бюджетные деньги на работу партии

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило финансирование партии "Слуга народа", которая готовится к съезду. Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

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Так, с июля-2020 и до конца года партия не будет получать средства, выделенные из госбюджета на обеспечение уставной деятельности.

"Мы отказались от государственного финансирования – 70,3 млн гривен поступит в Фонд борьбы с COVID-19. НАПК уже направило письмо в Министерство финансов с соответствующим предложением об их перенаправлении на нужды украинских медиков и средства защиты от пандемии коронавируса", – говорится в сообщении.

Напомним, еще осенью 2019 года Верховная Рада по инициативе президента Владимира Зеленского забрала госфинансирование у партий, не набравших 5% на выборах. До этого госфинансирование получали партии, набравшие не менее 2% на выборах.

Ранее в Украине был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

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Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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