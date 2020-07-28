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"Слуги народа" не получат бюджетные деньги на работу партии

28 июля, 13:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Средства собираются перенаправить в Фонд борьбы с коронавирусом

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) остановило финансирование партии "Слуга народа", которая готовится к съезду. Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

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Так, с июля-2020 и до конца года партия не будет получать средства, выделенные из госбюджета на обеспечение уставной деятельности.

"Мы отказались от государственного финансирования – 70,3 млн гривен поступит в Фонд борьбы с COVID-19. НАПК уже направило письмо в Министерство финансов с соответствующим предложением об их перенаправлении на нужды украинских медиков и средства защиты от пандемии коронавируса", – говорится в сообщении.

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Напомним, еще осенью 2019 года Верховная Рада по инициативе президента Владимира Зеленского забрала госфинансирование у партий, не набравших 5% на выборах. До этого госфинансирование получали партии, набравшие не менее 2% на выборах.

Ранее в Украине был создан специальный фонд по борьбе с COVID-19, часть средств из которого направляется на финансирование социальных программ:

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бюджет партия госбюджет финансирование слуга народа бюджет-2020

Источник: Сегодня

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