"Слуги народа" проголосовали за сохранение импорта "света" из РФ по разнарядке – Крулько

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"Слуги народа" голосуют за законопроекты по разнарядке, не осознавая вред национальным интересам страны, который наноситимпорт российской электроэнергии. Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции "Батькивщина" Иван Крулько, комментируя рассмотрение на заседании ВР законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№ 2233).

"Мне кажется, что по большей части депутаты от "Слуги народа" очень далеки вообще от осознания, что такое национальные интересы Украины. Они делают то, что им говорят по разнарядке, не вникая глубоко в ситуацию. А часть очень хорошо понимает, почему они это делают. Они это делают в угоду отдельным олигархическим группам, которые имеют очень тесные связи с Россией. И вопрос закупки электроэнергии из России, так же, как и других ресурсов, которые являются фактически бесплатным сыром в мышеловке, – это все они делают сознательно, к сожалению", - сказал Крулько.

Он отметил, что такая позиция депутатов может привести к серьезным проблемам в стране.

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"То, что другая часть, которая, возможно, так не думает, не занимает позицию государственную, не занимает позицию национального интереса, а плывет по течению, это все может привести страну к очень непредвиденным ситуациям", – сказал Крулько.

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Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№ 2233), которым, в частности, запрещается продажа и / или поставки электроэнергии импортируется из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутресуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед".

Коммерческий импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября из-за "поправки Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт⋅ч в сутки. Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

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