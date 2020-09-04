Смена работы в карантин: какие специальности нужны и сколько платят

Эпидемия коронавируса и введенный в связи с ней карантин существенно повлияли на рынок бытовых услуг в Украине: по данным экспертов, он не сократился, а расширился. Специалистов, умеющих что-то отремонтировать, установить или исправить в доме, стали вызывать намного чаще. За что лучше всего платят – разбирался сайт "Сегодня".

Реклама

Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua специально для сайта "Сегодня" проанализировал, каких мастеров украинцы искали в сети в начале карантина – в апреле-мае и позже, в июне-июле и сколько готовы платить за их услуги. Также мы выяснили, какие услуги могут быть наиболее востребованы осенью, и во сколько они могут обойтись.

Как видно из результатов исследования, за июнь-июль украинцы создали в интернете более 27,5 тыс. заказов на услуги сантехников, электриков, плиточников и штукатуров. Это на 80% больше, чем за два предыдущих месяца. Рост спроса объясняется стартом строительного сезона, а также поэтапным выходом страны из карантина.

Очевидно, что это данные только по одному сайту, предоставляющему подобные услуги, но, по словам руководителя отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольги Сороки, похожая картина наблюдается и у других таких же сайтов. Исследование было проведено в Киеве и других крупных городах Украины.

Реклама

Как видно из инфографики, за июнь и июль на сантехников оформили более 7 тыс. заявок, это на 46% больше, чем в предыдущие месяцы. Их просили устранить течь в трубах и канализации, починить кран или установить водонагреватель. При этом средний чек на их услуги подрос на 8% по сравнению с апрелем и маем — 600 грн.

В тренде Нацбанк назвал главные риски для экономики Украины

Спрос на укладку плитки и штукатурные работы летом вырос почти вдвое. В основном плиточников заказывали, чтобы выложить плитку в ванной, а штукатуров — подготовить стены под поклейку обоев. Средний чек за услуги плиточников вырос на 5% — 5400 грн, штукатуров на 4% – 4600 грн.

По данным профильных сайтов, укладка квадратного метра плитки стартует от 250 грн, штукатурка одного "квадрата" стены – от 80 грн. То есть за средний чек можно уложить 20 кв. м плитки или оштукатурить 50-55 кв. м стен.

На 50% больше стало работы летом и у электриков — 3945 заказов. Их просили починить проводку, отремонтировать светильник или повесить люстру в квартире. Средний чек за один заказ в июне и июле составил 800 грн, столько же, как и в предыдущие два месяца.

Напомним, ранее писалось, сколько могут зарабатывать украинцы за рубежом.

Реклама

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Меняем профессию: на чем можно заработать во время карантина".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама