Сменить мобильного оператора, но сохранить номер: украинцы начали пользоваться новой услугой

Сотни заявок уже поступили в Государственный центр радиочастот

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После запуска услуги MNP (Mobile Number Portabilit), которая позволяет изменить мобильного оператора с сохранением номера, по состоянию на полдень 2 мая Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) принял 455 заявок от абонентов на пользование этой услугой.

"На 12:00 2 мая поступило 455 заявок на перенос номера, зарегистрированные в централизованной базе УГЦР", – отмечают в Центре.

Как сообщает пресс-служба УГЦР, детальная информация о переносе мобильных номеров появится после 6 мая.

Напомним, с 1 мая 2019 года в Украине запущена услуга по переносу абонентских номеров. Чтобы сменить оператора, нужно:

прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. Заявку можно подать и через интернет;

в заявке необходимо указать паспортные данные, желаемое время переноса номера, а также выбрать тарифный план;

заявку будут рассматривать в течение восьми рабочих часов, после чего отправят ее в центральный офис;

если заявка одобрена, новый оператор информирует об этом абонента, выдает новую SIM-карту и начинает обслуживать его в своей сети.

Также недавно стало известно, что операторы отказываются от безлимитных тарифов. "Сегодня" выясняли, не придется ли платить больше.

Кроме того, мы узнали, как правильно пользоваться функциями защиты своих мобильных устройств:

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