СМИ назвали страны, которые Штаты вывели из-под "нефтяных" санкций

Сегодня, 09:54

США согласились пойти на уступки, пишут западные издания

Фото: AFP
Фото: AFP

США согласились разрешить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, продолжать закупки иранской нефти после вступления в силу второй части санкций против Ирана. Об этом сообщил агентству Bloomberg высокопоставленный чиновник в американской администрации.

Китай, куда, по данным СМИ, США остановили поставки нефти, входит в эту группу. Однако переговоры с КНР еще продолжаются. Ранее сообщалось, что США не смогли убедить Китай сократить импорт иранской нефти, а потому Штаты могут распространить антииранские санкции и на КНР. Единственная уступка, на которую пошел Пекин, – КНР не будет наращивать импорт сырья из Ирана. 

Остальные четыре государства не были названы. 

О том, что власти США согласились вывести Индию из-под нефтяных санкций, также писало издание The Economic Times. Благодаря такому решению Индия сможет продолжать импортировать из Ирана около 1,25 млн тонн нефти в месяц до марта 2019 года.

Освобождение от санкций предоставлено, чтобы не способствовать росту цен на сырье, сказал источник агентства. В обмен восемь стран обязались сокращать импорт нефти из Ирана.

Ожидается, что госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщит об освобождениях от санкций в пятницу, 2 ноября.

Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп пообещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент США в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти с помощью энергетических санкций, которые, как ожидается, будут возобновлены 4 ноября.

Санкции против Ирана, который до объявления об их введении добывал 3,5 млн баррелей нефти в сутки, нацелены на снижение иранского нефтяного экспорта до нуля. Тегеран в норме экспортировал 2,5-2,6 млн баррелей в сутки, крупнейшими покупателями выступали Китай, Индия, другие страны АТР, нефть также поставлялась на европейские рынки и в Турцию. Ряд стран, таких как Франция и Южная Корея, отказались от закупок иранской нефти, другие в том или ином объеме сохранили импорт.

Отметим, Иран пытается через Международный суд ООН отменить санкции США.
нефть, Иран, США, импорт, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "СМИ назвали страны, которые Штаты вывели из-под "нефтяных" санкций". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп готовит очень неприятный сюрприз Тегерану: министр озвучил детали

22 Октября, 14:03

Если Белый дом добьется желаемого, по иранской банковской системе будет нанесен колоссальный удар

США

Фото: Fotolia

США ввели санкции против компаний и банков Ирана

17 Октября, 04:12

В перечень вошли минимум 20 корпораций и финансовых институтов
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

Президент Ирана: За 40 лет в США не было более враждебной к нам администрации

15 Октября, 03:43

Также Рухани обвинил США в ведении психологической и экономической войны против Тегерана

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Иран использует криптовалюту для обхода санкций США

12 Октября, 22:08

FinCEN заявила, что ежегодно в "злонамеренных" целях резиденты Ирана совершают биткоин-транзакции на общую сумму $3,8 млн
Загрузка...