СМИ обнародовали переписку Геруса с министром энергетики по импорту электричества из России

Андрей Герус / Фото: president.gov.ua

Глава энергетического комитета ВР Андрей Герус обсуждал с министром энергетики Алексеем Оржелем закупки 2000 МВт электроэнергии у России.

Видео телефонной переписки депутата с министром во время заседания Верховной Рады опубликовал на своей странице в Facebook скандальный журналист Всеволод Филимоненко, пишет "Главком".

"Публикую наше видео с последнего заседания Рады: Нардеп Слуга Народу Andriy Gerus действительно обсуждал с министром энергетики Олексій Оржель закупку у России 2000 МВт. Так что играем дальше..." – написал Филимоненко.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.



С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том,какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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