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СМИ узнали детали нового предложения набсовета "Нафтогаза" по Коболеву

Сегодня, 17:10

Наблюдательный совет компании направил соответствующее обращение Кабмину

Фото: AFP
СМИ узнали детали нового предложения набсовета "Нафтогаза" по Коболеву //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/930/6b6/5c79306b6e3b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/930/6b6/5c79306b6e3b8.jpg Экономика Наблюдательный совет компании направил соответствующее обращение Кабмину

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" рекомендует Кабинету министров повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год — до марта 2020 года.

Об этом говорится в обращении главы набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд к премьер-министру Владимиру Гройсману, пишет "Экономическая правда".

В документе говорится, что соответствующее решение набсовет принял на внеочередном заседании, которое состоялось 11 марта.

"Наблюдательный совет единогласно принял решение об осуществлении представления правительству о продлении срока полномочий Коболева А. В. в должности председателя правления "Нафтогаза" минимум на один год, то есть до 22 марта 2020 года", – сказано в письме.

Согласно документу, зарплата Коболева предлагается на уровне 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

"Премия по результатам работы за год будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, первым и важнейшим из которых является создание до 1 января 2020 года оператора ГТС (газотранспортной системы. – Ред.), готового к сертификации, а вторым — наращивание добычи газа в течение года", – добавили в набсовете.

Кроме того, эта премия не будет выплачиваться, пока не будет утвержден финансовый план "Нафтогаза".

Напомним, в январе 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. Его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии.

Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, хотя признался, что "это более семи цифр до запятой". Коболев добавил, что хочет сохранить должность.

6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

Ранее СМИ опубликовали предыдущее предложение набсовета компании к Кабмину: компенсационный пакет главе компании предлагался со среднемесячной зарплатой в 10,5 млн гривен, а с учетом победы в Стокгольмском арбитраже – более 28,5 млн гривен.

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Тег Кабмин, Нафтогаз, Нафтогаз Украины, Коболев

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