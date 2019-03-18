СМИ узнали детали переговоров Кабмина и набсовета "Нафтогаза" по Коболеву

Правительство рассмотрит вопрос о продлении контракта на этой неделе

Фото: Андрей Коболев / Facebook.

СМИ узнали детали переговоров Кабмина и набсовета "Нафтогаза" по Коболеву //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/14e/5c7d0f14e5045.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/14e/5c7d0f14e5045.jpg 2019-03-18T17:22:00+02:00 Экономика Правительство рассмотрит вопрос о продлении контракта на этой неделе

Кабинет министров рассмотрит 20 марта вопрос о продлении на год контракта с главой компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, соответствующая договоренность между Кабмином и наблюдательным советом компании была достигнута после переговоров 15 марта.

При этом один из источников отметил, что стороны пока не пришли к окончательному решению.

"Вроде есть три пункта, по которым они еще не пришли к согласию, — это заработная плата, договоренности по анбандлингу и добыче газа", – сообщил он.

Напомним, действующий контракт с Коболевым истекает 22 марта 2019 года.

В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза", а также пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. В частности, его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии.

Тогда Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой". При этом Коболев добавил, что хочет сохранить должность.

6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

В тот же день СМИ опубликовали предложение набсовета "Нафтогаза" к Кабмину: компенсационный пакет главе компании предлагался со среднемесячной зарплатой в 10,5 млн гривен, а с учетом победы в Стокгольмском арбитраже – более 28,5 млн гривен.

Позже в СМИ появилась копия нового предложения набсовета: зарплата Коболева предлагается на уровне 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом, без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

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