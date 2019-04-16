СМИ узнали, кто возглавит Таможенную и Налоговую службы

Конкурсы на руководителей этих служб завершатся 23 апреля

Максим Нефьодов. Фото: сайт "Сегодня".

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов возглавит Государственную таможенную службу (ГТС), а заместитель министра финансов Сергей Верланов – Государственную налоговую службу (ГНС).

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Нефьодов и Верланов возглавят ГТС и ГНС по итогам конкурсов, которые завершатся 23 апреля.

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При этом отмечается, что заместителем Верналова станет Евгений Бамбизов, который сейчас занимает должность исполняющего обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС).

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение о разделении ГФС на ГНС и ГТС. В марте 2019-го правительство утвердило с доработкой положения о двух новых службах.

20 марта правительство объявило конкурсы на должности руководителей этих служб. Позже были озвучены имена претендентов на эти посты, среди которых были и Нефьодов, и Верланов.

По данным СМИ, реальная зарплата глав ГНС и ГТС составит около 60-70 тыс. гривен, включая оклад в 24 тыс. гривен.

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