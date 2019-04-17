СМИ узнали, на сколько может подорожать газ для населения с мая

"Нафтогаз" подготовил проект дополнения к договору купли-продажи газа потребителям

Фото: Pixabay

Компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая может повысить цену газа для потребителей до 9717 грн за 1000 куб. м, которая будет действовать до конца мая 2019 года.

Об этом пишет агентство "Українські новини" со ссылкой на копию проекта дополнения к договору купли-продажи газа потребителям по спецобязательствам, подготовленного "Нафтогазом".

Напомним, с 1 мая в Украине прекращает действовать цена газа, который компания поставляет потребителям по спецобязательствам. Она была установлена с ноября 2018 года и составляет 8549 грн за 1000 куб. м.

Согласно договоренностям с Международным валютным фондом и постановлению Кабинета министров № 867, цена газа с мая должна вырасти на 15% – с 8549 грн до 9717 грн за 1000 куб. м.

Однако импортная цена газа начала снижаться, и 3 апреля Кабмин разрешил "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения – постановление правительства № 293 устанавливает помесячное формирование цены на уровне цены для промышленности, но не выше, установленной постановлением № 867.

В тот же день "Нафтогаз" сообщил, что стоимость газа для населения уменьшилась еще с 1 апреля, однако 16 апреля в "Нафтогазе" отметили, что не могут выполнить постановление Кабмина. Как заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, снижение цены предусмотрено постановлением № 293, которое не отменяет режим спецобязательств, возложенный на "Нафтогаз" постановлением № 867. Именно последнее постановление и предлагает компания отменить или изменить.

17 апреля "Нафтогаз" попросил правительство отменить решение о повышении цены на газ для украинцев с 1 мая.

В свою очередь вице-премьер-министр Владимир Кистион заявил, что реформа рынка газа в Украине дает первые положительные результаты – сложилась благоприятная ситуация как для бизнеса, так и для населения, а цены на газ для потребителей могут снизиться.

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву отставкой, если компания до 24 апреля не проинформирует население об установлении цены на газ с мая ниже 8549 грн за 1000 куб. м:

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