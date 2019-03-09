СМИ узнали предложение набсовета "Нафтогаза" по премиям и зарплате главы компании

В набсовете компании считают, что глава "Нафтогаза" должен получать от 10,5 млн гривен в месяц

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

СМИ узнали предложение набсовета "Нафтогаза" по премиям и зарплате главы компании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/908/d41/5c7908d41d775.jpg 2019-03-09T10:05:00+02:00 Экономика В набсовете компании считают, что глава "Нафтогаза" должен получать от 10,5 млн гривен в месяц

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" предложил Кабинету министров утвердить компенсационный пакет главе компании со среднемесячной зарплатой 10,5 млн гривен, а с учетом победы в Стокгольмском арбитраже – более 28,5 млн гривен.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на соответствующее обращение главы набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд к премьер-министру Владимиру Гройсману. В приложении к документу, кроме месячного оклада (2,08 млн гривен), указаны также запланированные премии.

Набсовет предлагает с 1 января следующие доплаты главе "Нафтогаза":

квартальная премия за год – 24,98 млн гривен;

годовая премия за достижение целей и ключевых показателей — 24,98 млн гривен;

премия за реализацию целей в среднесрочных проектах (от одного до трех лет) — 24,98 млн гривен;

премия за особые достижения — 12,49 млн гривен;

премия за реализацию целей в долгосрочных проектах (от трех до пяти лет) — 12,49 млн гривен;

материальная помощь на оздоровление — 1,25 млн гривен.

Согласно подсчетам, годовой доход главы "Нафтогаза" с премиями в 2019 году составит более 126 млн гривен, а с учетом победы в арбитраже – 342 млн гривен, так как заложенная в документе сумма за нее предусмотрена на уровне 216 млн гривен.

Споттисвуд также выразила надежду, что "действие контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым должно быть продлено".

Фотокопии: ZN.ua

Напомним, в январе 2019 года Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" и пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. Его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии.

Коболев ответил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, хотя признался, что "это более семи цифр до запятой". Коболев добавил, что хочет сохранить должность.

6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

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