СМИ выяснили, когда США ударит санкциями по "Северному потоку – 2"

Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2". Санкции могут ввести в действие в течение нескольких недель. Об этом говорится в статье, опубликованной в электронной версии американской газеты Wall Street Journal.

По информации источников издания из числа бывших и действующих официальных лиц США, "данные санкции обсуждались и могут быть задействованы в течение нескольких недель". По сведениям газеты, окончательного решения относительно указанных рестрикций в Вашингтоне пока не приняли.

"Один американский чиновник сказал, что работу над данными мерами завершают Белый дом, Госдепартамент, а также Министерства торговли и энергетики, – отмечается в публикации. – По словам официального лица, перед применением санкций осталось лишь решить, вводить ли их только против компаний, которые будут осуществлять прокладку труб в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали банки и иные фирмы, связанные с финансированием трубопровода". По словам данного источника, "Вашингтон заранее предупредит Евросоюз перед тем, как применять санкции".

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск ожидается до конца 2019 года.

Напомним, замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтвердил позицию США о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток – 2" и подчеркнул важность отношений между Украиной и США в сфере энергетической безопасности.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.