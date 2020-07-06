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Смолий ответил на обвинения в "искусственном" обесценивании гривни

6 июля, 16:37

Денис Беспалов Денис Беспалов

НБУ влияет на курс только тогда, когда есть резкое колебание, отметил экс-глава

Экс-глава Национального банка Яков Смолий отверг обвинения в том, что, будучи главой регулятора, он искусственно обесценивал гривню в интересах спекулятивного финансового капитала.

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"Курс – это баланс предложения валюты и спроса на нее. Если вы готовы продать валюту по 26, а второй готов ее по 26 купить, то курс будет 26. Но когда происходит коронакризис и вводятся ограничения, курс летит вверх, тогда Национальный банк создает дополнительное предложение валюты, чтобы этого колебания не было. А когда у нас 8 миллиардов долларов приток на рынке, и предложение большое, а его никто хочет покупать, то она дешевеет, и мы ее тогда забираем. Именно столько мы выкупили в резервы прошлого года. Таким образом, рынок сам себя балансирует, мы только сглаживаем чрезмерные колебания. Слово "искусственное" вообще лишнее в этой конструкции", – сказал он в интервью LB.ua.

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Смолий подчеркнул, что курс формируется рынком, НБУ влияет на курс только тогда, когда есть резкое колебание.

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"Коридор курса последние полгода – в пределах 10-20 копеек. Это формируется рынком. Мы в марте продали более двух миллиардов, чтобы сдержать колебания. Но уже все компенсировали, даже почти на 1 миллиард больше выкупили, чем продали, с начала года. Но этого не заметил ни экспортер, ни импортер, так как по факту курс колеблется в незначительном диапазоне", – сказал экс-глава НБУ.

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Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал, что будет с гривней после отставки Смолия.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ курс гривни курс доллара Яков Смолий

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