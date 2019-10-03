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Рост цен в Украине замедлится: Кабмин и НБУ подписали меморандум

3 октября, 17:51

Документ подписали Алексей Гончарук и Яков Смолий

/ Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в своей монетарной политике будет стремиться к снижению инфляции до уровня 5% с допустимым диапазоном отклонения 1 процентный пункт. Об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании, который подписали Кабинет министров и НБУ в лице премьер-министра Алексея Гончарука и главы Нацбанка Якова Смолия.

"Он подтверждает доверие, которое между нашими органами выстраивается", - сказал глава правительства.

В свою очередь председатель НБУ подчеркнул, что Нацбанк планирует достичь цель по уровню инфляции в 5% к концу 2020 – началу 2021 года. При этом он добавил, что по итогам 2019 года уровень инфляции составит 6,3%.

"У нас есть прогноз по инфляции до конца этого года. Это ориентир в 6,3% по сравнению с предыдущим годом", – сказал он.

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Смолий также сообщил, что НБУ намерен достичь уровня учетной ставки 8% к концу 2021 года, чтобы "реальная ставка была такой же, как в развивающихся странах, плюс-минус 4% по сравнению с инфляцией".

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре НБУ снизил учетную ставку с 17% годовых до 16,5%. Тогда Смолий подчеркнул, что Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики на фоне ожидания относительно замедления инфляции к цели в 5%.

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Мы сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а годом ранее рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%. В августе 2019 года инфляция была на уровне 8,8% в годовом измерении.

Между тем эксперты проанализировали проект государственного бюджета на 2020 год. Подробнее в нашем материале "Что не так в проекте нового госбюджета: эксперты проанализировали проект и изменения к нему".

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инфляция НБУ прогноз учетная ставка Смолий

Источник: УНИАН

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