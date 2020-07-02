"Смолий пошел ва-банк": эксперт рассказал о последствиях для Зеленского

Глава НБУ уходит на пике своих достижений, но в неудобный для президента момент, считает экономист

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, который подал заявление об увольнении, должен был быть смещен со своей должности в сентябре, но пошел ва-банк. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономический эксперт Алексей Кущ.

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По его словам, весной Смолий нужен был на посту главы НБУ, чтобы Украина получила первый транш МВФ, деньги ЕБРР и Всемирного банка.

"Я думал, что Смолий досидит до осени, потому что осенью должен был быть второй транш МВФ, а для его получения Нацбанк должен был разработать программу списания проблемных долгов с баланса госбанков. Даже не реализовать программу, а просто написать, и у Украины был бы еще один миллиард долларов. Поэтому я думал, что операция по смене Смолия планировалась на сентябрь. Фактически это позволило бы власти убить кучу зайцев: и получить еще один транш МВФ, и поставить в руководство Нацбанка своего человека, и списать на Смолия негатив, который накопится в обществе в связи с кризисом", – рассказал Кущ.

По его мнению, глава НБУ вместо этого решил уйти в более удобное для себя время.

"Смолий в данном случае пошел ва-банк. Я считаю, провел очень грамотную контратаку. Теперь он уходит на пике своих достижений: стабильный курс нацвалюты, низкая инфляция, меморандум с МВФ подписан, несколько миллиардов долларов транша уже получено. Банковская система стабильна, у нее рекордная прибыль, рекордные доходы. И исторически низкая учетная ставка – 6%. То есть Смолий уходит на пике, и я не удивлюсь, если ближе к сентябрю он возглавит новую политическую силу", – прогнозирует Кущ.

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Он считает, что президент Владимир Зеленский не был готов к отставке Смолия сейчас.

"Она (отставка. – Ред.) для него несвоевременна. Ситуация в банковской, финансовой системе объективно будет хуже с каждым месяцем. Это не будет связано с отставкой Смолия, но люди будут связывать это именно с этой отставкой. То есть объективное падение финансовой системы, объективная девальвация гривни, объективно растущий маховик инфляции – все это будет связываться со сменой руководства НБУ", – объяснил Кущ.

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Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

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Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Президент уже подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его сначала должен одобрить комитет Рады, а потом выносится в сессионный зал. А если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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