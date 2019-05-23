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Смолий прокомментировал работу миссии МВФ в Украине

23 мая, 13:08

По словам главы НБУ, эксперты Фонда проводят консультации и переговоры

Фото: пресс-центр НБУ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) продолжает работу в Украине. Об этом 23 мая сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в кулуарах ежегодной конференции "Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности" в Киеве.

"Миссия МВФ сейчас находится в Киеве, проводятся консультации, переговоры. Обсуждается экономическая ситуация, которая сложилась на сегодня. Как только у нас будут какие-то новости по работе миссии, я в первую очередь в своем личном аккаунте в Twitter сразу это прокомментирую", – сказал он.

При этом глава НБУ не уточнил дату завершения работы миссии МВФ в Украине, однако сообщил, что на следующей неделе эксперты Фонда еще будут находиться в Киеве.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. В тот же день премьер-министр Владимир Гройсман и министр финансов Оксана Маркарова встретились с представителями миссии.


22 мая СМИ сообщили, что миссия Фонда досрочно прекращает работу в Украине. При этом в представительстве МВФ сразу отметили, что "ревизоры" продолжают работу в Киеве. Однако не стали уточнять, планируется ли пересмотр программы, по итогам которого Украина может получить следующий транш.

Позже министр Кабинета министров Александр Саенко предупредил, что роспуск Верховной Рады может повлиять на сотрудничество Украины и МВФ.

В свою очередь пресс-служба президента Владимира Зеленского сообщила, что представители миссии продолжают проводить встречи с чиновниками, а на следующей неделе состоится их встреча с главой государства.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

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Тег НБУ, МВФ, миссия МВФ, Смолий

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Источник:

Интерфакс-Украина

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